Большинство россиян хорошо относятся к Украине

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-17T15:09:56+03:00

При этом половина жителей России никогда не была в незалежной

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Аналитики ВЦИОМ провели опрос среди жителей России. Экспертов интересовало отношение людей к Украине. Из всех опрошенных 68% ответили, что хорошо относятся к стране, еще 12% сказали «очень хорошо». При этом 50% россиян никогда не были на Украине.

Плохо к этой стране относятся 12% опрошенных жителей России, еще 9% заявили - «очень плохо». Затруднились с ответом 11%.

В целом большинство положительно воспринимают Украину. Для 30% опрошенных это братская страна, для 28% просто сосед, 12% считают незалежную угрозой для России, еще 9% - враждебным государством. Почти половина, 48% высказались, что сейчас между странами больше того, что разобъединяет, 36%- думают противоположно, 16% не смогли дать ответа.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU