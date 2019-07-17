2019-07-17T16:41:44+03:00
Политика

Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ

Бидзина Иванишвили считает "врагами" народа всех тех, кто хочет разорвать торговые отношения между странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих странТуристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих странФото: REUTERS
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Основатель и председатель правящей в республики партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступает за скорейшую нормализацию отношений между Тбилиси и Москвой с целью сохранения туристического сотрудничества и торговых связей.

"Народная дипломатия, торговля - все это важно, чтобы восстановить территориальную целостность и нормальные отношения с нашими соседями", - сказал политик.

По его мнению, все те, кто выступают за закрытие российского рынка для грузинских товаров являются настоящими "врагами" народа, ведь найти замену этой площадке будет непросто, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что отношения между Москвой и Тбилиси обострились в июне 2019 года после того, как член российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В республике вспыхнули протесты, подогреваемые русофобскими лозунгами. В связи с этим Россия решила прекратить авиасообщение между странами, начиная с 8 июля.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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