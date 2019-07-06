Грузия надеется, что Россия не введте торговое эмбарго

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-06T20:02:33+03:00

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Россия и Грузия установили интенсивные культурные и экономические связи и сейчас Тбилиси надеется, что не получит торговое эмбарго со стороны Москвы. Соответствующие заявление сделала министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

«У нас есть красные линии, территориальная целостность является приоритетом, но мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России. Мы сможем продолжить торговые отношения, в том числе в сфере вина», — сказала она на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети в субботу, 6 июля.

Турнава также сообщила, что Грузия не намерена отказываться от российского экспорта, доля которого в грузинской экономике составляет 13%.

Напомним, в конце июня в Тбилиси начались антироссийские выступления, поводом для которых стало то, что российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. В связи с протестами в грузинской столице Россия приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU