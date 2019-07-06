2019-07-06T16:46:43+03:00
Политика

Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Министр экономики и устойчивого развития республики заявила, что страна должна сохранить экспорт в РФ на уровне 13%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Грузия не собирается отказываться от торговли с РоссиейГрузия не собирается отказываться от торговли с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грузия не намерена отказываться от российского экспорта, доля которого в грузинской экономике составляет 13%. Соответствующие заявление сделала министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава

«Сегодня экономика Грузии довольно диверсифицирована, в том числе и благодаря усилиям нашего правительства. Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет», - сказала она на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети в субботу, 6 июля.

По словам министра, экономика, а также экспорт страны, должны расти, и необходимо наличие выбора торговли с любой страной, «где продукция будет продаваться лучше».

Напомним, 20 июня в Тбилиси после того, как российский депутат Госдумы Сергея Гаврилова занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, начались антироссийские выступления, организованные оппозицией. В связи с митингами в грузинской столице Россия приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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