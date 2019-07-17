2019-07-17T16:59:34+03:00
Политика

"Разруха в голове". Саакашвили сравнил современную Украину с УССР

Бывший губернатор Одесской области выступил против методов декоммунизации Украины
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Михаил Саакашвили рассказал, почему сегодня жить на Украине стало хуже, чем в советское времяМихаил Саакашвили рассказал, почему сегодня жить на Украине стало хуже, чем в советское времяФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Экс-президент Грузии и действующий лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили рассказал, почему сегодня жить на Украине стало хуже, чем в советское время.

Политик высмеял идею переименования улиц на Украине с целью декоммунизации: по его словам, для ликвидации идеалистического наследия советского периода истории Украины, в первую очередь, необходимо менять застоявшееся в головах людей мышление. Саакашвили также возмутило признание конституционным судом страны закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов»

«Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда», — передает телеканал «112 Украина» слова Саакашвили.

Экс-президент Грузии добавил, что главным и неискоренимым советским символом на Украинской территории остается «разруха, в том числе в головах». Именно от нее, по мнению политика, необходимо избавится для положительных изменений в стране.

Напомним, как ранее сообщал сайт Kp.ru, в феврале текущего года украинский государственный деятель Владимир Вятрович заявил, что на Незалежной необходимо "развенчать мифы о едином народе, которые сейчас продвигает Россия" и уничтожить "легенды об общности украинцев и русских"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония спустила на воду новый миноносец с системой ПРО Aegis
На итальянском пляже спасли семью дельфинов
Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Арестованные за разбой бойцы спецназа ФСБ похитили 136 млн рублей
Турецкий дипломат погиб в результате вооруженного нападения в Ираке
Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство
Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче
Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве