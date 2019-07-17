"Разруха в голове". Саакашвили сравнил современную Украину с УССР

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-17T16:59:34+03:00

Михаил Саакашвили рассказал, почему сегодня жить на Украине стало хуже, чем в советское время Фото: Александр КОЦ

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Экс-президент Грузии и действующий лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили рассказал, почему сегодня жить на Украине стало хуже, чем в советское время.

Политик высмеял идею переименования улиц на Украине с целью декоммунизации: по его словам, для ликвидации идеалистического наследия советского периода истории Украины, в первую очередь, необходимо менять застоявшееся в головах людей мышление. Саакашвили также возмутило признание конституционным судом страны закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов»

«Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда», — передает телеканал «112 Украина» слова Саакашвили.

Экс-президент Грузии добавил, что главным и неискоренимым советским символом на Украинской территории остается «разруха, в том числе в головах». Именно от нее, по мнению политика, необходимо избавится для положительных изменений в стране.

Напомним, как ранее сообщал сайт Kp.ru, в феврале текущего года украинский государственный деятель Владимир Вятрович заявил, что на Незалежной необходимо "развенчать мифы о едином народе, которые сейчас продвигает Россия" и уничтожить "легенды об общности украинцев и русских"

ИСТОЧНИК KP.RU