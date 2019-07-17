2019-07-17T20:12:02+03:00
Политика

Парубий отказался проводить заседание Рады по требованию Зеленского

Спикер украинского парламента заявил, что закон не предусматривает такой созыв
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Рады Андрей ПарубийСпикер Рады Андрей ПарубийФото: REUTERS
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отказался проводить внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский. Ожидалось, что оно состоится в четверг, 18 июля.

"Проведение такого заседания не предусмотрено законом", - написал Парубий у себя на странице в Facebook.

По его словам, внеочередной созыв возможен лишь между заседаниями сессии, которая закончилась еще 12 июля. Теперь Зеленскому остается лишь созвать внеочередную сессию.

"Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона", - подытожил спикер.

Сайт kp.ru писал, что ранее Парубий уже не раз перечил новому президенту. Так, он назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады и обещал не позволить главе государства отметить закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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