Парубий отказался проводить заседание Рады по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отказался проводить внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский. Ожидалось, что оно состоится в четверг, 18 июля.
"Проведение такого заседания не предусмотрено законом", - написал Парубий у себя на странице в Facebook.
По его словам, внеочередной созыв возможен лишь между заседаниями сессии, которая закончилась еще 12 июля. Теперь Зеленскому остается лишь созвать внеочередную сессию.
"Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона", - подытожил спикер.
Сайт kp.ru писал, что ранее Парубий уже не раз перечил новому президенту. Так, он назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады и обещал не позволить главе государства отметить закон об исключительности украинского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»