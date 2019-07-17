2019-07-17T21:47:58+03:00
Политика

Медведчук положительно оценил телефонный разговор Зеленского и Путина

Однако конкретных шагов в сторону установления мира со стороны президента Украины глава "Оппозиционной платформы" не видит
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина является "положительным моментом". Такое заявление сделал глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Сайт kp.ru писал, что первые переговоры Зеленского и Путина состоялись 11 июля по инициативе украинской стороны. Главы государств обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, передаче военнопленных и ряду других тем. Однако Медведчук так и не увидел конкретных шагов украинского лидера в сторону мира.

"На днях будет два месяца, как он (Зеленский - прим. ред.) при власти, как он вступил в эту должность. Говорить о том, что есть какие-то конкретные шаги в этом направлении, очень сложно", - цитирует РИА Новости Медведчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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