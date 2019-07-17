Контактная группа согласовала новое бессрочное перемирие в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-17T20:59:52+03:00

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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала дату запуска нового бессрочного перемирия. Обе стороны должны будут прекратить огонь с 21 июля 2019 года. Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00.01 по киевскому времени", - сообщил политик по окончанию заседания в Минске.

При этом представитель РФ в группе Борис Грызлов уточнил, что заявление о перемирии включает в себя также дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима.

Пресс-секретарь представителя президента Украины в ТКГ Леонида Кучмы уже подтвердил приверженность Киева бессрочному прекращению огня. Народная милиция Донецкой народной республики озвучила аналогичную позицию, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее главы РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Это был первый разговор двух лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU