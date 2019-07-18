2019-07-18T08:38:51+03:00
Общество

В Лондоне создан уникальный российско-британский оркестр

Новый музыкальный коллектив назван в честь композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Лондоне состоялась презентация Фестивального Оркестра Бриттена-ШостаковичаВ Лондоне состоялась презентация Фестивального Оркестра Бриттена-Шостаковича
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В среду, 17 июля, в Лондоне объявили о создании уникального российско-британского оркестра, который был назван в честь композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича. Поддержку инициативе в рамках года музыки России и Великобритании оказывают «Роснефть» и компания ВР. Ожидается, что новый музыкальный коллектив уже осенью даст первую серию концертов в городах Великобритании и России.

Как рассказал один из его основателей, дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг, главной целью было «создать оркестр, отличающийся выдающимся художественным мастерством, который при этом сможет внести огромный вклад в улучшение взаимопонимания между нашими народами с помощью музыки».

«Я уверен, что этот замысел ждет грандиозный культурный и политический успех», - подчеркнул дирижер.

Он также пояснил, что оркестр был назван в честь двух великих композиторов Шостаковича и Бриттена, потому что их дружба в значительной степени повлияла и на музыку, которую они создавали.

«У молодых исполнителей России и Великобритании разные подходы к музыке, и мы надеемся, что они найдут, чему поучиться друг у друга. Мы хотим объединить лучшие качества, которые отличают музыкальное образование двух наших стран, чтобы создать безупречный с артистической точки зрения оркестр», - говорит Ян Латам-Кёниг.

В качестве сооснователя Фестивального оркестра имени Бриттена и Шостаковича выступил бывший заместитель министра энергетики Великобритании Чарльз Хенди. Он уточнил, что проект стал возможным благодаря поддержке компаний «Роснефть» и BP.

В состав коллектива вошли 86 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 28 лет, представляющих ведущие консерватории двух стран. Впервые они встретятся в сентябре в Сочи, где в Парке науки и искусства «Сириус» пройдут репетиции нового оркестра, сообщает пресс-служба «Роснефти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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