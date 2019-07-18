Лавров сравнил расходы НАТО и России на военные нужды

СЕГОДНЯ 02:08 2019-07-18T02:21:10+03:00

По данным главы МИД, в 2018 году Альянс потратил на свою армию около $1 трлн, а российские оборонные затраты составили менее $50 млрд

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post рассказал, что в прошлом в 2018 году расходы НАТО на военные нужды составили порядка одного триллиона долларов, а наша страна потратила на оборону менее 50 миллиардов долларов.

«Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики. Так, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше 700 миллиардов долларов, НАТО в целом – около одного триллиона, тогда как Россия – менее 50 миллиардов», - отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров напомнил, что «именно Альянс принял решение о полном сворачивании практического сотрудничества и переходе к военно-политическому сдерживанию России» в 2014 году, когда «Запад недальновидно поддержал антиконституционный госпереворот на Украине, а потом фактически закрыл глаза на развязанную Киевом военную кампанию против жителей Донбасса».

А сегодня НАТО наращивает военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии. Как подчеркнул российский дипломат, это повышает риск случайных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности.

«Это, конечно, совсем не то, что требуется сегодня для поддержания безопасности и стабильности в Европе», - констатировал Сергей Лавров.

Российский министр считает, что «для купирования негативных тенденций» лидерам ведущих стран – членов НАТО «необходимо пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией». Он напомнил, что Москва внесла «конкретные предложения по снижению военной опасности, предотвращению непреднамеренных инцидентов», теперь «ждем реакции натовцев».

ИСТОЧНИК KP.RU