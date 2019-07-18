МИД Украины осудил упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
Министерство иностранных дел Украины осудило решение РФ о расширении перечня жителей Донбасса, которые могут рассчитывать на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Сайт kp.ru писал, что ранее президент России Владимир Путин уровнял уроженцев Донецкой и Луганской народной республик, а также тех, кто когда-то бежал в нашу страну с ныне подконтрольных Киеву территорий, в правах на паспорт.
"Действия российской стороны являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что не собираются признавать соответствующий указ и продолжат требовать от Москвы "безотлагательной отмены всех агрессивных решений". Также на рассмотрение Службы национальной безопасности и обороны Украины будет направлен список мер по защите прав и интересов граждан страны.
"Ожидаем от наших международных партнеров непризнание этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций", - подытожили дипломаты.
Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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