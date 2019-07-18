МИД Украины осудил упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-18T10:01:30+03:00

Теперь получать российское гражданство в исключительном порядке будут не только уроженцы ДНР и ЛНР, но и беженцы из других регионов страны

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел Украины осудило решение РФ о расширении перечня жителей Донбасса, которые могут рассчитывать на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент России Владимир Путин уровнял уроженцев Донецкой и Луганской народной республик, а также тех, кто когда-то бежал в нашу страну с ныне подконтрольных Киеву территорий, в правах на паспорт.

"Действия российской стороны являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что не собираются признавать соответствующий указ и продолжат требовать от Москвы "безотлагательной отмены всех агрессивных решений". Также на рассмотрение Службы национальной безопасности и обороны Украины будет направлен список мер по защите прав и интересов граждан страны.

"Ожидаем от наших международных партнеров непризнание этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций", - подытожили дипломаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705135" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU