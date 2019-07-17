Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, переехавших в Россию

Об этом много писалось, об этом говорилось на «Прямой линии» с президентом, и это наконец свершилось. Своим решением о внесении изменений в Указ президента №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в упрощенном порядке» Владимир Путин уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву.

Кто-то получил здесь статус беженца, кто-то - временное убежище... Домой - в Славянск, Краматорск, Мариуполь, Константиновку - многие из этих людей вернуться не могут. У кого-то разрушено единственное жилье в ходе боев, а кто-то напрямую участвовал в них, защищая свою землю. Есть и те, кто занимался подготовкой референдума или сотрудничал с ополчением.

Им дорога домой закрыта - там ждут фильтрация и тюремный срок, несмотря на то, что в своей массе население Донецкой и Луганской областей настроены пророссийски. Но и в России они формально до сих пор считаются временщиками. А зачастую по запросу украинских властей российская бездушная бюрократическая система и вовсе пытается выдать таких людей на заведомое судилище.

Однако теперь у них появилась возможность узаконить свой статус и получить российское гражданство в упрощенной форме. Как это уже сделали тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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