2019-07-17T18:16:22+03:00
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, переехавших в Россию

Ранее этим правом были наделены лишь граждане непризнанных республик
Александр КОЦ@sashakots
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Паспорта Российской Федерации.Паспорта Российской Федерации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Об этом много писалось, об этом говорилось на «Прямой линии» с президентом, и это наконец свершилось. Своим решением о внесении изменений в Указ президента №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в упрощенном порядке» Владимир Путин уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву.

Кто-то получил здесь статус беженца, кто-то - временное убежище... Домой - в Славянск, Краматорск, Мариуполь, Константиновку - многие из этих людей вернуться не могут. У кого-то разрушено единственное жилье в ходе боев, а кто-то напрямую участвовал в них, защищая свою землю. Есть и те, кто занимался подготовкой референдума или сотрудничал с ополчением.

Им дорога домой закрыта - там ждут фильтрация и тюремный срок, несмотря на то, что в своей массе население Донецкой и Луганской областей настроены пророссийски. Но и в России они формально до сих пор считаются временщиками. А зачастую по запросу украинских властей российская бездушная бюрократическая система и вовсе пытается выдать таких людей на заведомое судилище.

Однако теперь у них появилась возможность узаконить свой статус и получить российское гражданство в упрощенной форме. Как это уже сделали тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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«Я понимаю, нам выпала такая судьба, такой долгий и кровавый путь в Россию. Но я верю, что хотя бы мои дети будут жить в России» - сказал в одном из последних интервью «Комсомолке» Александр Захарченко. Сам он до возвращения не дожил чуть больше полугода – был убит спецслужбами Украины. Не дожили тысячи ополченцев, стариков и детей – их убили пули, снаряды, рухнувшие стены домов, огонь и просто голод. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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