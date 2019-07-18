СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-18T11:34:02+03:00

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Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве. Его личность устанавливается. Данную информацию подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел на транспорте по Центральному федеральному округу столицы.

"По предварительным данным, мужчина с ментальными отклонениями, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к прохожим на вокзале, затем обратился к полицейским и сообщил, что здание заминировано", - сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органов.

Известно, что эвакуация людей с вокзала не проводилась, но меры безопасности было решено усилить. Самого нарушителя порядка уже доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудники транспортной полиции продолжают поиски опасных предметов.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее житель Казани заперся в квартире, пустил газ и угрожал взорвать весь дом. Экстренные службы перекрыли стояки, эвакуировали людей из здания, а после задержали злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU