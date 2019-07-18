Экспорт швейцарских часов сократился до трехлетнего минимума

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-18T12:32:33+03:00

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Экспорт швейцарских часов снизился на 10,7% в годовом измерении и к концу июня составил 1,74 миллиарда швейцарских франков (1,77 млрд долларов).

Данный показатель является максимально низким за последние три года. Последний такой спад фиксировался в октябре 2016-го. Об этом сообщили в Федерации швейцарской часовой промышленности.

Так, поставки часов в Гонконг сократились на 26,8% - до 198,4 млн франков, в Россию - на 24,5% (12,9 млн франков). Тем временем, продажи швейцарских механизмов в Соединенных Штатах лишь выросла. В июне объем реализованной продукции увеличился на 7,2%, до 202,9 млн франков. Поставки в Великобританию, Китай и Японию также возросли.

В целом, по сравнению с маем экспорт рухнул на 0,1%, импорт вырос на 1,4%, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что швейцарские часы часто незаконно ввозят на территорию России или просто подделывают. Эти дорогостоящие аксессуары пользуются большой популярностью у нас в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU