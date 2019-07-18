2019-07-18T12:43:59+03:00
В мире

В Германии оценили вероятность отставки Меркель после приступов дрожи

Ранее канцлер уже третий раз испытала недомогание во время официальных приемов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии оценили вероятность отставки Меркель после приступов дрожиВ Германии оценили вероятность отставки Меркель после приступов дрожиФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо и поэтому она должна остаться на своем посту до конца срока. Соответствующие заявление сделал глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун, комментируя недавние приступы дрожжи у главы немецкого правительства.

«У нее хорошее здоровье», - сказал Браун отметив, что канцлер выдвигала свою кандидатуру на четыре года. «И в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца», - подчеркнул глава канцелярии.

Напомним, 10 июля, в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне Меркель уже третий раз испытала приступ дрожи. Впервые ей стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже она почувствовала недомогание во время приема у экс-президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Из-за приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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