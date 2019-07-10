СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-10T14:25:02+03:00

Ангелу Меркель в третий раз на публике настиг приступ дрожи Фото: REUTERS

Канцлера Германии начало трясти во время встречи с премьер-министром Финляндии [видео]

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Канцлер Германии в третий раз испытала на публике приступ дрожи. Трясти Ангелу Меркель начало в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кадры попали на видео, которое позже разместили в социальных сетях. В какой-то момент канцлера начало внезапно трясти. Глава правительства Финляндии не отреагировал на это. Кабинет министров Германии поспешил успокоить, что с канцлером все в порядке.

- Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьером проходит в плановом режиме, - заявляют в Кабмине ФРГ.

Напомним, что впервые Ангела Меркель испытала приступ дрожи на встрече с президентов Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Тогда она сказала, что причина в обезвоживании из-за сильной жары в Германии.

Второй приступ Ангелы Меркель случился 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда ей предложили стакан воды, но канцлер отказалась.

«КП» вместе с врачами разбиралась почему трясет Канцлера Германии Ангелу Меркель. По мнению специалистов, это не обезвоживание. Врачи уверенны, Меркель нужно пройти детальное обследование.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719462" frameborder="0"></iframe> Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU