Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-18T16:24:20+03:00

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Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Берлине во вторник, 18 июня.

На видео со встречи двух лидеров видно, что, ожидая Зеленского, Меркель стоит на улице и вдруг ее начинает трясти. Дело в том, что в столице Германии сейчас установилась довольно жаркая погода - около 30 градусов выше нуля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715290" frameborder="0"></iframe> Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.

Позже на пресс-конференции канцлер ФРГ объяснила свое болезненное самочувствие обезвоживанием.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - сказал Меркель журналистам, отвечая на вопрос о том, как она чувствует себя сейчас.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

ИСТОЧНИК KP.RU