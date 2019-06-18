2019-06-18T16:24:20+03:00
В мире

Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским

Канцлер ФРГ объяснила свое состояние жаркой погодой и обезвоживанием [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир ЗеленскийКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Берлине во вторник, 18 июня.

На видео со встречи двух лидеров видно, что, ожидая Зеленского, Меркель стоит на улице и вдруг ее начинает трясти. Дело в том, что в столице Германии сейчас установилась довольно жаркая погода - около 30 градусов выше нуля.

Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.

Позже на пресс-конференции канцлер ФРГ объяснила свое болезненное самочувствие обезвоживанием.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - сказал Меркель журналистам, отвечая на вопрос о том, как она чувствует себя сейчас.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свидетельства о регистрации транспорта станут меньше в размерах
Ученый назвал факторы, которые улучшат демографию в России
Иван Ургант высказался о скандале с Малышевой
Иван Ургант о детском "Голосе": Никто из детей не был инициатором того, что там происходило
"Мы должны были такой сериал снять": Иван Ургант рассказал, чем ему понравился сериал "Чернобыль"
Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля
"У него все в порядке": друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Ученый рассказал, как будут выпускать пленников «китовой тюрьмы»
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Индонезии
Эксперты составили рейтинг мест для гастрономического туризма
В Финляндии мошенники начали расплачиваться купюрами из "банка приколов"
В Польше задержали россиянина с большой партией наркотиков
Синоптики обещают 30-градусную жару во время выпускных в Москве
В Кремле не согласны со словами Кудрина об уровне бедности в России
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов
Названы самые популярные мужские и женские профессии в России
Приставы могут получить особый статус с выходом на пенсию в 45 лет
ФСБ: за два года на Дальнем Востоке предотвращены три теракта
Верховный суд России ликвидировал семь партий
Госдума проголосовала за приостановку ДРСМД
"Газпром" предложил Украине начать переговоры с "чистого листа"
Иваново больше не город невест: аналитики назвали города-лидеры в России
В России зафиксирован рекордный уровень одобрения службы в армии
Ученые нашли ген, отвечающий за интеллект и математические способности
В Москве таксиста "Яндекс. Такси" уволили за то, что он выкинул пассажира из машины
Экс-финдиректор предприятия "Росатома" арестован по делу о взятках
Собака напала на пенсионерку в Подмосковье: 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в больнице