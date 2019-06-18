Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Берлине во вторник, 18 июня.
На видео со встречи двух лидеров видно, что, ожидая Зеленского, Меркель стоит на улице и вдруг ее начинает трясти. Дело в том, что в столице Германии сейчас установилась довольно жаркая погода - около 30 градусов выше нуля.
Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.
Позже на пресс-конференции канцлер ФРГ объяснила свое болезненное самочувствие обезвоживанием.
"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - сказал Меркель журналистам, отвечая на вопрос о том, как она чувствует себя сейчас.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран "нормандского формата".
ИСТОЧНИК KP.RU