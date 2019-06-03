2019-06-03T05:35:11+03:00
Политика

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийского Идлиба

Глава Белого дома заявил, что "мир следит за этой бойней"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал в воскресенье обратился к Москве, Тегерану и официальному Дамаску с призывам прекратить обстреливать территорию провинции Идлиб в Сирии. В своем микроблоге в Twitter глава государства отметил, что "слышал о том, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран" бомбят этот регион и "в массовом порядке убивают многих мирных жителей"

"Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!" - написал хозяин Белого дома.

В провинции Идлиб ситуация обострилась еще в начале мая, а с 21 числа боевики ежедневно атакуют позиции правительственных войск. Наиболее жестокие бои идут в районе населенного пункта Кафр-Набуд.

Также террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО. Как писал сайт kp.ru, 6 мая боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим - утром и вечером.

Огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры*, запрещенной в РФ террористической организации).

ИСТОЧНИК KP.RU

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