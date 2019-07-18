2019-07-18T14:37:30+03:00
Общество

Instagram продолжает массово отключать лайки

Обновление предназначенное для борьбе с травлей в интернете запустили уже в 7 странах
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Отныне привычная система оценки публикаций будет отображаться только автору постаОтныне привычная система оценки публикаций будет отображаться только автору постаФото: Анастасия Осипова
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Социальная сеть instagram продолжает развивать свою новую политику – теперь количество лайков не будет отображаться под публикациями пользователей из Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.

Отныне привычная система оценки публикаций будет отображаться только автору поста, подписчикам счетчик лайков доступен не будет. В перспективе, социальная сеть не собирается полностью отказываться от «лайковой» системы оценки, но планирует, что уменьшение поощряющего фактора поможет владельцем аккаунтов работать над качеством контента.

«Мы хотим, чтобы пользователи сосредоточились непосредственно на фотографиях и видео, которые они публикуют, а не на том, сколько лайков соберут их публикации» - приводит портал TechCrunch комментарий представителей соцсети.

Такие, казалось бы противоречащие тенденциям сервисов общения, шаги являются продолжением политики Instagram по борьбе с травлей в интернете. Помимо Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, нововведение уже тестируют в Канаде В скором времени будет добавлена функция «Restrict» («Ограничить»), ее цель - помочь пользователям скрывать оскорбительные комментарии под своими публикациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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