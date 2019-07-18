2019-07-18T15:24:00+03:00
Политика

Путин 19 июля посетить с рабочей поездкой Иркутскую область

Президент России осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин 19 июля посетить с рабочей поездкой Иркутскую областьПрезидент России Владимир Путин 19 июля посетить с рабочей поездкой Иркутскую областьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин 19 июля, посетит с рабочей поездкой Иркутскую область, где проверит, как ликвидируются последствия наводнения.

Глава государства "19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Путин также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Кроме того, российский лидер намерен в пятницу приехать в Магнитогорск. Там он посетит открытие новой фабрики ММК и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что с 18 по 20 июля на реках Иркутской области ожидается повышение уровня воды в реках. Это связано с тем, что в ближайшие два дня в регионе пройдут сильные дожди, грозы, град и порывы ветра от 13 до 18 метров в секунду.

Наводнение в Соляной: как топило поселок в Иркутской области.Автор ролика Николай Пузевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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