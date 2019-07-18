2019-07-18T16:01:03+03:00
Политика

Очередная партия компонентов С-400 принята Турцией

Снабжение Анкары новыми системами ПВО проходит по графику
Никита Ключенков
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Поставки систем продолжаются, несмотря на активные протесты США и НАТО.Поставки систем продолжаются, несмотря на активные протесты США и НАТО.Фото: Минобороны РФ
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Сегодня, 18 июля, очередная партия компонентов ракетной системы С-400 была доставлена в Турцию бортами Минобороны РФ, сообщило российское военное ведомство. Поставки выполняются по намеченному графику, в соответствии с контрактом, подчеркнула пресс-служба министерства.

Соглашение о поставках зенитных комплексов С-400 было заключено в рамках программы укрепления ПВО Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, сообщает сайт телеканала «Звезда».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

Поставки систем продолжаются, несмотря на активные протесты США и НАТО. Ранее из-за договора о ракетных комплексах Америка отменила договор о продаже Турции истребителей F-35.

Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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