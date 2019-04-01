США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400

1 Апр 23:27 2019-04-01T23:27:35+03:00

Как заявили в госдепартаменте, Анкару предупреждали, что она должна отказаться от покупки российских ЗРС

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В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.

Такое решение Вашингтон принял из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что речь идет об оборудовании, необходимом для подготовки к приему самих самолетов.

В госдепартаменте США заявили, что американские власти предупреждали Анкару о последствиях ее намерения приобрести ЗРС С-400 у России.

Напомним, ранее в сенат был внесен законопроект о запрете поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее выяснилось, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU