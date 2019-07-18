Житель Китая убил новорожденного внука, в шутку напоив его алкоголем

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-18T16:11:37+03:00

"Дети не могут пить алкоголь. Как вы можете относиться к жизни ребенка так пренебрежительно?" Фото: Олег ЗОЛОТО

Экспертиза показала, что мальчик умер от острого алкогольного отравления

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Пожилой житель Пекина в шутку угостил своего внука алкоголем. Глоток спирта стал для новорожденного смертельным.

Трагедия произошла за праздничным столом – родственники собрались отметить месяц со дня рождения малыша. Желая произнести тост, новоиспеченный дедушка взял на руки новорожденного члена семьи. Тост прервался роковой шуткой одного из гостей: «Разве дедушка может пить без своего внука?». Тогда пожилой мужчина, желая поддержать общее веселье, дал младенцу отхлебнуть из своего бокала.

Спустя полчаса ребенок перестал дышать. Спустя еще полчаса ребенка доставили в реанимацию, но врачам его, увы, спасти не удалось.

"Дети не могут пить алкоголь. Как вы можете относиться к жизни ребенка так пренебрежительно?" – спросили мужчину медики.

Посмертное обследование показало, что мальчик умер от острого алкогольного отравления.

О том, какое наказание будет ожидать дедушку, опубликовавший страшную новость портал AsiaOne, не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU