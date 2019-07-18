Житель Китая убил новорожденного внука, в шутку напоив его алкоголем
Пожилой житель Пекина в шутку угостил своего внука алкоголем. Глоток спирта стал для новорожденного смертельным.
Трагедия произошла за праздничным столом – родственники собрались отметить месяц со дня рождения малыша. Желая произнести тост, новоиспеченный дедушка взял на руки новорожденного члена семьи. Тост прервался роковой шуткой одного из гостей: «Разве дедушка может пить без своего внука?». Тогда пожилой мужчина, желая поддержать общее веселье, дал младенцу отхлебнуть из своего бокала.
Спустя полчаса ребенок перестал дышать. Спустя еще полчаса ребенка доставили в реанимацию, но врачам его, увы, спасти не удалось.
"Дети не могут пить алкоголь. Как вы можете относиться к жизни ребенка так пренебрежительно?" – спросили мужчину медики.
Посмертное обследование показало, что мальчик умер от острого алкогольного отравления.
О том, какое наказание будет ожидать дедушку, опубликовавший страшную новость портал AsiaOne, не сообщает.
ИСТОЧНИК KP.RU