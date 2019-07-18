2019-07-18T17:42:36+03:00
Политика

Путин прокомментировал договоренности Медведева и Медведчука

По словам российского лидера они вполне достижимы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин прокомментировал договоренности Медведева и МедведчукаПутин прокомментировал договоренности Медведева и МедведчукаФото: REUTERS
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Договоренности, достигнутые между российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука, в том числе, по газовым вопросам, вполне достижимы. Соответствующие заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с Медведчуком в четверг, 18 июля.

«Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо», - сказал российский лидер.

Напомним, 10 июля состоялась встреча Медведева с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Тогда глава российского кабмина заявил, что любой спор заканчивается миром и напряжённость в отношениях между Москвой и Киевом рано или поздно сойдет на нет, а после выборов в Верховную Раду будет возможность вернуться к проблеме транзита газа через Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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