Медведев: после выборов в Раду можно вернуться к газовому вопросу

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-10T18:16:05+03:00

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После выборов в Верховную Раду будет возможность вернуться к проблеме транзита газа через Украину и обсудить с новым украинским правительством острые проблемы, которые существуют в этой сфере. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

«Думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума», - сказал глава российского кабмина.

Как писал ранее сайт kp.ru, в марте этого года Медведев перечислили три условия, при которых Россия сохранит транзит газа через Украину: урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU