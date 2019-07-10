2019-07-10T19:07:52+03:00
Политика

«Споры всегда заканчиваются миром»: Медведев о перспективах отношений Киева и Москвы

Премьер-министр России встретился с Бойко и Медведчуком
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Споры всегда заканчиваются миром»: Медведев о перспективах отношений Москвы и Киева«Споры всегда заканчиваются миром»: Медведев о перспективах отношений Москвы и КиеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Любой спор всегда заканчивается миром, поэтому напряжённость в отношениях между Россией и Украиной рано или поздно сойдет на нет, но вопрос о том, когда это произойдет в значительной мере зависит от тех, кто принимает решения в Киеве. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Наверное, понятная для всех истина - все споры всегда заканчиваются миром. Соседи, близкие народы не могут создавать свое будущее в ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно», - сказал глава российского правительства на встрече с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко и Тарасом Козаком.

На состоявшихся 10 июля переговорах Медведев также сообщил, что после выборов в Верховную раду Москва сможет обсудить с новым украинским правительством острые проблемы газового вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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