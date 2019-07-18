МИД вызвал "на ковер" американского дипломата из-за истории с визами Англо-американской школы

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-18T18:40:05+03:00

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Российское внешнеполитическое ведомство вызвало "на ковер" американского дипломата Тима Ричардсона в связи с историей с визами Англо-американской школы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МИД России.

«18 июля в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в России Т. Ричардсон, которому выражен решительный протест в связи с заявлениями американских официальных лиц и в СМИ США о том, что нами якобы было отказано в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе отметили, что распространенная ранее информация абсолютно не соответствуют действительности. Отмечается, что Москва из-за развязанной США "визовой войны" в отношении российских дипломатов была вынуждена прибегнуть к ответным мерам.

В ведомстве добавили, что Россия призывает США прекратить практику отказа в визах, чтобы разблокировать визовый процесс.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Россия отказала в визе 30 преподавателям Англо-американской школы, где обучают дети иностранных бизнесменов и дипломатов, в том числе из России. Официальные лица Соединённых Штатов предположили, что такие действия российских властей - попытка оказать политическое давление на Вашингтон. В МИД РФ данные слухи назвали «откровенной ложью».

ИСТОЧНИК KP.RU