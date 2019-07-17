Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-17T10:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские власти отказали в выдаче виз на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве. В учреждение обучают детей иностранных бизнесменов и дипломатов, в том числе и из России.

Официальные лица США полагают, что отказ в выдаче виз своего рода попытка оказать политическое давление на Америку. Всего в школе работают порядка 150 учителей, многих из них россияне. Однако в основном педагогический состав – носители английского языка из другой страны.

Как пишет The New York Times, в школе около 1200 детей разных возрастов. Среди них дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов и бизнесменов из разных стран. По мнению журналистов газеты, некоторых учеников придется исключить из-за нехватки педагогов. Однако это не коснется дипломатов США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.

Напомним, что в 2017-2018 годах Вашингтон применил целый ряд односторонних санкций в отношении России. Были закрыты несколько объектов объектов российской дипломатической собственности на американской территории. В частности, генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

ИСТОЧНИК KP.RU