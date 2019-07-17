2019-07-17T10:02:40+03:00
Общество

Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве

В ней обучаются дети иностранных дипломатов и бизнесменов
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/Александра МудрацРоссия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
Изменить размер текста:

Российские власти отказали в выдаче виз на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве. В учреждение обучают детей иностранных бизнесменов и дипломатов, в том числе и из России.

Официальные лица США полагают, что отказ в выдаче виз своего рода попытка оказать политическое давление на Америку. Всего в школе работают порядка 150 учителей, многих из них россияне. Однако в основном педагогический состав – носители английского языка из другой страны.

Как пишет The New York Times, в школе около 1200 детей разных возрастов. Среди них дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов и бизнесменов из разных стран. По мнению журналистов газеты, некоторых учеников придется исключить из-за нехватки педагогов. Однако это не коснется дипломатов США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.

Напомним, что в 2017-2018 годах Вашингтон применил целый ряд односторонних санкций в отношении России. Были закрыты несколько объектов объектов российской дипломатической собственности на американской территории. В частности, генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске
В Подмосковье девушка сломала позвоночник, пытаясь сбежать из детского дома
Украине предрекли катастрофу в случае утраты транзита газа из России
Вылетевший в Иркутск транспортный самолет кружит над Подмосковьем, вырабатывая топливо
НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в Европе
Долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза за пять лет
Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиям
Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке
В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие
Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»
Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием
Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35