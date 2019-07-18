"Такого урожая на Кубани еще не было": Краснодарский край первым в России завершил уборочную кампанию

СЕГОДНЯ 20:57 2019-07-18T20:57:47+03:00

В этом году в регионе собраны рекордные 11 миллионов тонн зерна

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Краснодарский край стал первым регионом России, который завершил уборочную компанию. Результаты оказались весьма впечатляющими. Об этом в четверг сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Собраны рекордные 11 млн 117 тыс. 970 тонн зерна. Это на 700 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, - приводит его слова пресс-служба администрации Краснодарского края. - Такого урожая на Кубани еще не было. Мы в очередной раз доказали, что Краснодарский край – гарант продовольственной безопасности всей России.

Кондратьев отметил, что качественный урожай в крае удается достигать благодаря целому ряду предпринимаемых мер. В частности, речь идет об использовании современной техники – тракторов и комбайнов, привлечении к работе ученых. Также важен вклад в дело местных аграриев. «Низкий поклон тем, кто работал в полях, чтобы обеспечить край и страну высококачественным зерном», - подчеркнул губернатор.

Напомним, на сегодняшний день зерно является главным экспортным продуктом Кубани, его закупают 80 стран мира. К 2024 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предстоит увеличить объем производства кубанского зерна более чем на 20%. В целом объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса должны достичь 3,8 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU