В Иране ничего не знают о якобы сбитом военными США их беспилотнике
В Тегеране ничего не знают о якобы сбитом Соединенными Штатами их беспилотнике. Так заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя слова президента США Дональда Трампа.
«У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон», - сказал глава иранского МИД журналистам в четверг.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что 18 июля универсальный десантный корабль Военно-морских сил США Boxer в районе Ормузского пролива сбил принадлежащий Ирану беспилотный летательный аппарат, который подлетел к нему слишком близко, «угрожая сохранности корабля и его команды».
При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Штаты оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты, а также призвал остальные страны последовать примеру Америки – «защищать свои суда, которые проходят через пролив».
ИСТОЧНИК KP.RU