В Иране ничего не знают о якобы сбитом военными США их беспилотнике

СЕГОДНЯ 03:31 2019-07-19T03:50:39+03:00

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В Тегеране ничего не знают о якобы сбитом Соединенными Штатами их беспилотнике. Так заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

«У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон», - сказал глава иранского МИД журналистам в четверг.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что 18 июля универсальный десантный корабль Военно-морских сил США Boxer в районе Ормузского пролива сбил принадлежащий Ирану беспилотный летательный аппарат, который подлетел к нему слишком близко, «угрожая сохранности корабля и его команды».

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Штаты оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты, а также призвал остальные страны последовать примеру Америки – «защищать свои суда, которые проходят через пролив».

ИСТОЧНИК KP.RU