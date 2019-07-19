При эвакуации из аварийного самолета в «Шереметьево» пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-19T04:43:16+03:00

Самолет Boeing 747 авиакомпании Nordwind остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов

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В ночь на пятницу, 19 июля, в аэропорту «Шереметьево» случилось ЧП: самолет Boeing-747 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), который должен был вылететь в Ереван, остановил вылет из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Пассажиров эвакуировали из лайнера по надувным трапам, в результате пострадали восемь человек, двоих из них пришлось госпитализировать.

Детей среди пострадавших нет, у большинства – ссадины и ушибы. Одного человека доставили в больницу с вывихом голеностопа, второго – с гипертоническим кризом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Представитель ведомства уточнил, что «при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота». Взлет был отменен, а людей эвакуировали. Всего же на борту лайнера находилось 187 человек.

Между тем, сотрудники экстренных служб обследовали самолет и никаких признаков возгорания или задымления не обнаружили, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU