2019-07-19T04:43:16+03:00
Происшествия

При эвакуации из аварийного самолета в «Шереметьево» пострадали восемь человек

Самолет Boeing 747 авиакомпании Nordwind остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Двое пострадавших госпитализированы. Фото: Максим Григорьев/ТАССДвое пострадавших госпитализированы. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 19 июля, в аэропорту «Шереметьево» случилось ЧП: самолет Boeing-747 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), который должен был вылететь в Ереван, остановил вылет из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Пассажиров эвакуировали из лайнера по надувным трапам, в результате пострадали восемь человек, двоих из них пришлось госпитализировать.

Детей среди пострадавших нет, у большинства – ссадины и ушибы. Одного человека доставили в больницу с вывихом голеностопа, второго – с гипертоническим кризом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Представитель ведомства уточнил, что «при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота». Взлет был отменен, а людей эвакуировали. Всего же на борту лайнера находилось 187 человек.

Между тем, сотрудники экстренных служб обследовали самолет и никаких признаков возгорания или задымления не обнаружили, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Индия будет готова обсуждать закупку Су-57, когда «увидит его в деле»
В Иране ничего не знают о якобы сбитом военными США их беспилотнике
В Китае посмеялись над украинской «рыбацкой лодкой» на морских учениях с США
Индия хочет перенять у России опыт применения авиации против боевиков в Сирии
Путин подписал поправки в бюджет России на 2019 год
Сенатский комитет одобрил кандидатов Трампа на посты глав Пентагона и КНШ ВС
В ливийском Триполи из-за ракетного обстрела временно закрыли аэропорт
Умер Лучано Де Крешенцо, итальянский писатель и режиссер
США ввели новые санкции против лиц, связанных с Ираном
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию Еврокомисии
В Офисе Зеленского предлагают обменять Вышинского на Сенцова
Трамп: корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в регионе Ормузского пролива
Гульнара Каримова госпитализирована из колонии на скорой