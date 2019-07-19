Всем надеть защитные комбинезоны: в Парке Горького пройдет битва тортов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-19T12:42:35+03:00

Самое сладкое мероприятие года состоится 20 июля. Даже если будет дождь

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20 июля сладкоежки всего мира отмечают Международный день торта, в эту дату любой кусок наполеона калорийным не считается. И в честь этого праздника Парк Горького решил провести битву тортов.

Шоу пройдет 20 июля на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00.

Всем гостям праздника, а принять участие в мероприятие может любой желающий, выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов будут использоваться кондитерские изделия. Чем именно будут "отстреливаться" участники, пока секрет, но мы надеемся, опять же на наполеон и медовик. За диджейский пульт встанет Александр Нуждин.

Как определят победителя? Очень просто. Им станет тот, кто сможет увернуться от наибольшого количества калорийных бросков. Меньше крема - больше шансов на победу! Призеры состязания получат памятные подарки от парка. Вход, напоминаем, свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU