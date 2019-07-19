Региональный центр по хоккею в Чувашии появится уже в следующем году

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-19T13:48:03+03:00

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С тем, как идет строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза А.В.Кочетова, 18 июля ознакомился министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов. Согласно проекту, в спортивном сооружении разместятся ледовый каток размерами 29x60 м, трибуны для зрителей на 290 посадочных мест, административно-бытовые помещения, раздевалки, душевые и санузлы. Будет здесь и тренажёрный зал. Общая площадь здания составит более 4 тыс. кв. м.

Главный инженер по строительству генерального подрядчика АО ПМК-8 Павел Михайлов заверил высоких гостей, что все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом-графиком. Уже закуплено оборудование для холодоснабжения, полностью завершён монтаж каркаса здания, ведутся работы по монтажу стеновых панелей и устройству наружных инженерных сетей.

Михаил Богаратов остался доволен ходом строительства и подчеркнул, что проблем с финансированием нового центра нет – на его возведение в этом году из федерального бюджета республика получила 180 млн. рублей. Ещё 20,5 млн. рублей выделено из республиканского бюджета. Министр поставил задачу до 1 сентября завершить монтаж кровли и стеновых покрытий, а также начать работу по благоустройству прилегающей территории.

Планируется, что уже к концу мая 2020 года региональный центр по хоккею распахнет свои двери для юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU