В Афинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-19T15:22:16+03:00

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В пятницу, 19 июля, в районе Афин произошло землетрясение с магнитудой 5,3. Об этом сообщает афинского Геодинамического института.

Подземные толчки были зафиксированы в 11.13 по времени UTC (14.13 мск). По данным сейсмологов, эпицентр находился в 26 километрах к северо-западу от столицы Греции в районе населенного пункта Магула., а очаг залегал на глубине 2 километров.

В российском посольстве в столицы Греции сообщили, что информация о пострадавших при землетрясении россиянах пока не поступала. Телеканал Sky сообщил, что о жертвах или пострадавших не сообщалось, но наблюдались перебои с мобильной связью и электроснабжением.

Напомним, 6 июля на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался к северу от Лос-Анджелеса на глубине десяти километров. В результате несколько человек пострадало, а примерно 200 тысяч жителей остались без электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU