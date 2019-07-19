2019-07-19T15:57:11+03:00
Общество

В 2019 году купальный сезон в Москве не состоялся

По данным синоптиков, в августе температура воды не будет выше 18-19 градусов
Александр ДЖУМАЕВ
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До конца текущего лета благоприятных погодных условий для купального сезона в московском регионе не ожидаетсяДо конца текущего лета благоприятных погодных условий для купального сезона в московском регионе не ожидаетсяФото: Павел МАРТИНЧИК
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До конца текущего лета благоприятных погодных условий для купального сезона в московском регионе не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова.

"Даже если в августе выйдет антициклон и начнет греть солнце, то вода все равно останется прохладной. Сейчас вода в Москве-реке плюс 17 градусов. Если будет солнце, то будет 18-19 градусов, но не больше, потому что ночи в августе длинные. Можно сказать, что купальный сезон у нас в этом году не состоялся", - приводит агентство слова специалиста.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу и субботу в столичном регионе по-прежнему будет прохладно, также ожидаются дожди. Тем не менее, на следующей неделе в Москве и области потеплеет: в понедельник, 22 июля, синоптики прогнозируют +24 градуса по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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