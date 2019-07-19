Подросток угнал два самолета в Китае
Самый обычный подросток в Китае смог в одиночку провести шпионскую вылазку. Лазутчику удалось захватить сразу два самолета "противника". Но ребенка предали камеры видеонаблюдения, установленные на парковке.
В ангар с техникой у прибрежного национального курорта Тайху в Хучжоу парень залез после полуночи. После вытолкнул два лекгомоторных самолета SeaRey на парковку. Разобраться в механизмах и рычагах с ходу ему не удалось. Первый самолет попал в аварию. Но на земле.
Второй аппарат управлению поддавался легче. На нем ловкий 13-летний мальчик нарезал круги по асфальту.
К слову, дерзкий план парниша вынашивал в голове. Один из работников узнал в похитителе интересующегося юнца, который в течение двух часов накануне наблюдал за работой техников. В ночь он притворился спящим, а когда родители уснули убежал из дома. Семья предложила владельцам компенсацию в размере 230 фунтов за разбитый самолет, пишет Daily Mail.
ИСТОЧНИК KP.RU