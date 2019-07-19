2019-07-19T18:44:48+03:00
В мире

Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Тот попятился назад и изменился в лице
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский некрасиво обошелся со своим министром.Владимир Зеленский некрасиво обошелся со своим министром.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, осмотрел эксперименталные модули для размещения военнослужащих. Прибыв на место он вышел из машины и направился к ожидавшим его военным и чиновникам.

Поправляя пиджак на ходу Зеленский подошел к начальнику Генерального штаба Руслану Хомчакому и стал слушать доклад военного. Спустя пару секунд украинский лидер резко развернулся к подходившему к ним министру обороны Степану Полторака и оттолкнул его. Тот изменился в лице и попятился назад.

После случившегося президент ведет себя непринужденно и продолжает беседу с генералом. Участники встречи продолжили диалог. Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившееся в сети видео. Он утверждает, что Зеленский не толкал министра обороны, а попросил отойти в сторону.

Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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