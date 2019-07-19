2019-07-19T20:46:50+03:00
Политика

Владимир Путин назвал главную проблему Магнитогорска

Президент России пообщался с рабочими местного металлургического комбината
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск для участия в церемонии вывода нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Там наш лидер ознакомился с производством и побеседовал с работниками комбината.

Вопросы Путину задавали разные. Один был посвящен изменениям в городе. "Можно ли их заметить с высоты птичьего полета?", - спросил один из работников.

"Уже темнеет, конечно, потому что мы поработали еще в Иркутской области, но город развивается. Развивается хорошими темпами. Но самая главная проблема, которую здесь затронули коллеги, это, конечно, экология", - сказал Владимир Путин.

«Поместились?»: Девушки Магнитки вокруг Путина.

Напомним, Владимир Путин прилетел сюда в Магнитогорск из Братска. Он проверял как проходит ликвидация последствий наводнения в Иркутской области. Путин отметил, что не может признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной.

Путин прилетел на Магнитку после Братска - почти в десять вечера по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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