Владимир Путин назвал главную проблему Магнитогорска
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск для участия в церемонии вывода нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Там наш лидер ознакомился с производством и побеседовал с работниками комбината.
Вопросы Путину задавали разные. Один был посвящен изменениям в городе. "Можно ли их заметить с высоты птичьего полета?", - спросил один из работников.
"Уже темнеет, конечно, потому что мы поработали еще в Иркутской области, но город развивается. Развивается хорошими темпами. Но самая главная проблема, которую здесь затронули коллеги, это, конечно, экология", - сказал Владимир Путин.
«Поместились?»: Девушки Магнитки вокруг Путина.
Напомним, Владимир Путин прилетел сюда в Магнитогорск из Братска. Он проверял как проходит ликвидация последствий наводнения в Иркутской области. Путин отметил, что не может признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной.
Путин прилетел на Магнитку после Братска - почти в десять вечера по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU