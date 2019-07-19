В Москве жертва насильников убегала от них в одних носках

СЕГОДНЯ 21:05 2019-07-19T21:05:40+03:00

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Сотрудники полиции выстрелами ранили двух подозреваемых в групповом изнасиловании. Выходцы из Казахстана оказали сопротивление при задержании и попытались выхватить пистолет из рук стражей порядка.

Все произошло на Судостроительной улице на юге Москвы. За несколько часов до этого в квартире на кухне проходила пьянка. Туда пришла 47-летняя уроженка Киргизии со своим спутником. Чуть позже с ним она разругалась и он ушел.

После этого один из присутствующих сказал даме: «Я тебя хочу» — и изнасиловал ее. Потом это же преступление повторил другой. Даму удерживали в квартире силой. Вскоре туда пришла еще одна женщина. Она заподозрила неладное, но злоумышленники на расспросы не отвечали.

Воспользовавшись заминкой, жертва накинула куртку и убежала на улицу в одних носках. Первый встречный помог ей вызвать полицейских. Вскоре сотрудники правоохранительных органов оказались на месте, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU