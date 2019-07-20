Хакеры взломали Twitter, сайт и почту Скотленд-Ярда
Накануне вечером хакерским атакам подверглись Twitter, сайт и почта Скотленд-Ярда. В пятницу вечером, 19 июля злоумышленники опубликовали в интернете от имени штаб- квартиры британской полиции оскорбительные высказывания в адрес правоохранителей и отправляли фейковые пресс-релизы в разные издания. Помимо этого, программисты опубликовали фальшивые заявления на официальном сайте.
Пресс-секретарь Скотленд-Ярда Рой Смит в своем Twitter сообщил, что штаб - квартира была подвержены атакам.
- Наша медиа-команда усердно работает над удалением сообщений и обеспечением безопасности учетной записи. Пожалуйста, игнорируйте любые твиты, пока мы не убедимся, что они снова находятся под официальным контролем, - написал Рой Смит.
Полиция работает над восстановлением всех учетных записей, а также установлением личности хакеров.
В твиттере британской полиции появились оскорбительные высказывания в адрес правоохранителейФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU