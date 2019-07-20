Хакеры взломали Twitter, сайт и почту Скотленд-Ярда

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-20T10:12:58+03:00

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Накануне вечером хакерским атакам подверглись Twitter, сайт и почта Скотленд-Ярда. В пятницу вечером, 19 июля злоумышленники опубликовали в интернете от имени штаб- квартиры британской полиции оскорбительные высказывания в адрес правоохранителей и отправляли фейковые пресс-релизы в разные издания. Помимо этого, программисты опубликовали фальшивые заявления на официальном сайте.

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда Рой Смит в своем Twitter сообщил, что штаб - квартира была подвержены атакам.

- Наша медиа-команда усердно работает над удалением сообщений и обеспечением безопасности учетной записи. Пожалуйста, игнорируйте любые твиты, пока мы не убедимся, что они снова находятся под официальным контролем, - написал Рой Смит.

Полиция работает над восстановлением всех учетных записей, а также установлением личности хакеров.

В твиттере британской полиции появились оскорбительные высказывания в адрес правоохранителейФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU