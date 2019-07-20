Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Субриэлем Матиасом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-20T10:48:48+03:00

Российский боксер Максим Дадашев угодил в больницу после боя с Субриэлем Матиасом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В американском городе Оксон Хилл накануне проходил бой между двумя боксерами: россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортсмен из России после встречи с оппонентом угодил в больницу.

После 11 раунда 28-летний Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, отказался от продолжения поединка. Такое решение приняла команда боксера, чтобы поберечь его здоровье. Таким образом победа досталась бойцу из Пуэрто-Рико.

После боя состояние Максима Дадашева резко ухудшилось. Он даже не мог сам дойти до раздевалки, его тошнило. Россиянина отвезли в больницу. В машине скорой помощи он потерял сознание. Медики сообщают, что у него начался сильный отек мозга.Сейчас врачи проводят операцию по трепанации черепа, сообщает издание fightnews.com.

Это было первое поражение Дадашева за всю его карьеру. В его профессиональной копилке 13 побед, 11 из которых завершились нокаутом.

ИСТОЧНИК KP.RU