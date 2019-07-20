В Италию вернулась картина, украденная немецким военным во время Второй мировой войны
В музей Палаццо Питти, который входит в комплекс Галереи Уффици в итальянской Флоренции, вернули картину, украденную нацистом во время Второй мировой войны. Полотно нидерландского художника Яна ван Хейсума «Ваза с цветами» написана настолько реалистично, что похожа на фотографию.
До возвращения картины в музей, на том месте, где она располагалась до войны, висели три таблички с надписями на разных языках «Украдено». Такую инициативу проявил директор галереи Уффици Айке Шмид. Он призывал вернуть «Вазу с цветами», просил германские власти оказать в этом содействие, пишет издание Apnews.
Ян ван Хейсум, «Ваза с цветами»
Картина написана в 18 веке, а в коллекции Палаццо Питти находилась с 1824 года. Потом, после эвакуации музея во время войны в 1940 году, ее увезли на одну из вил. Затем она попала в руки к нацисту. До 1989 году о ее местонахождении было неизвестно, пока семья, владеющая полотном, не принесла «Вазу с цветами» оценщикам. Церемония возвращения состоялась в минувшую пятницу.
ИСТОЧНИК KP.RU