2019-07-20T13:12:59+03:00
Общество

Умер Сезар Пелли - создатель башни Петронас

Сезар Пелли умер в возрасте 92 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Умер Сезар Пелли - создатель башни ПетронасУмер Сезар Пелли - создатель башни ПетронасФото: REUTERS
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Умер всемирно известный аргентинский архитектор Сезар Пелли. Он прославился своей башней Петронас в Куала-Лумпуре. Постройка была самой высокой на планете на протяжении пяти лет.

Сезар Пелли умер в возрасте 92 лет в минувшую пятницу, 19 июля. О причинах смерти пока не сообщается. Однако информацию о гибели подтвердил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур. Там родился талантливый архитектор. Он выразил свои соболезнования.

- С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли. Хочу выразить мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам, - написал в своем твитере политик.

Напомним, что одно из самых известных его творений последних лет - Стеклянная башня в Мадриде. Ее строительство велось четыре года, с 2004 по 2008 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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