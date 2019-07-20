Кабмин одобрил создание единой базы с данными о населении России

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-20T15:30:41+03:00

Люди смогут видеть информацию, которая есть о них у органов власти

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На сайте Кабмина России появился документ, где одобрен проект создания создание ресурса, объединяющего сведения о всем населении страны. То есть единой базы с данными о людях. Чиновники считают, что она позволит повысить оперативность и качество работы сотрудников органов власти.

- Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, - написано в документе Кабмина. - Также обеспечит доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов власти.

Напомним, что ранее такая база была. Ее формировали отделения ЗАГС. Накануне в системе произошел сбой. Люди не могли получить услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU