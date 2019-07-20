Отпраздновать День шахмат на ВДНХ пришли 60 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-20T17:49:52+03:00

Отпраздновать День шахмат можно будет также 21 июля Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Около 60 тысяч человек пришли отпраздновать Международный день шахмат на ВДНХ в субботу, 20 июля. Такие данные предоставили в пресс-службе администрации мэра Москвы.

На территории выставочного центра гостей ждала насыщенная развлекательная программа. Все желающие могли принять участие в занятии по графическому графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы", посетить мастер-класс по созданию значков в виде объемных фигурок короля, коня и слона, а также погрузиться в работу с графическими техниками и материалами под внимательным руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова и членов Союза художников.

Все активности устроены так, что заинтересуют не только взрослых. но и детей. Оценить работу организаторов праздника можно будет также в воскресенье, 21 июля. Помимо увлекательных мастер-классов всех посетителей ВДНХ ждет огромная шахматная доска, которая расположена близ шахматного клуба, передает портал mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU