У берегов Западной Африки горит украинский траулер
Украинский океанский траулер "Иван Голубец" горит у берегов Западной Африки. Экипаж эвакуировали, но пропал один из членов команды - моторист судна.
Пожар на украинском океанском траулере "Иван Голубец".Octopus_Vittоld. on Twitter
"В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно", — пишет одесское издание "Думская".
Судно ходит под грузинским флагом. В команде - граждане России и Украины. В данный момент траулер "Капитан Сухондяевский" взял "Ивана Голубца" на буксир тащит к берегу.
Траулер "Капитан Сухондяевский" буксирует траулер "Иван Голубец" к берегуФото: СОЦСЕТИ
Последний раз капитан судна выходил на связь десять дней назад возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Траулер по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.
ИСТОЧНИК KP.RU