У берегов Западной Африки горит украинский траулер

СЕГОДНЯ 23:32 2019-07-20T23:36:10+03:00

Один член экипажа пропал без вести [видео]

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Украинский океанский траулер "Иван Голубец" горит у берегов Западной Африки. Экипаж эвакуировали, но пропал один из членов команды - моторист судна.

Пожар на украинском океанском траулере "Иван Голубец".Octopus_Vittоld. on Twitter

"В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно", — пишет одесское издание "Думская".

Судно ходит под грузинским флагом. В команде - граждане России и Украины. В данный момент траулер "Капитан Сухондяевский" взял "Ивана Голубца" на буксир тащит к берегу.

Траулер "Капитан Сухондяевский" буксирует траулер "Иван Голубец" к берегуФото: СОЦСЕТИ

Последний раз капитан судна выходил на связь десять дней назад возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Траулер по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU