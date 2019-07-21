Зеленский показал в видеоролике ужасное состояние крейсера "Украина"

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-21T05:06:48+03:00

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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видеоролик по его поездке в города Николаев и Харьков. На кадрах можно увидеть плачевное состояние, в котором находится ракетный крейсер "Украина".

Судно сняли снаружи и изнутри, хорошо видны коридоры и крыша крейсера. За почти 40 лет, что корабль стоит на воде, его обшивка и палуба проржавели, все техническое оснащение и коммуникации на борту устарели или подверглись коррозии. Видео размещено на YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент".

Зеленский 17 июля побывал на Николаевском судостроительном заводе, где вместе с главой Минобороны Степаном Полтораком осмотрел недостроенный крейсер. Министр предложил президенту незамедлительно начать демонтаж судна.

Четвертый крейсер проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" начали строить в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название. Через три года его строительство остановили из-за недостатка финансирования.

В итоге в конце 2017 года Минобороны отказалось от этого крейсера, а президент Петр Порошенко принял решение о о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом.

ИСТОЧНИК KP.RU