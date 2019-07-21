2019-07-21T07:45:34+03:00
Общество

В России набирает популярность новый вид туризма

Все больше россиян совмещают бизнес-поездки с путешествиями
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне все чаще совмещают рабочие поездки с отдыхомРоссияне все чаще совмещают рабочие поездки с отдыхомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Среди россиян все большую популярность набирает появившийся не так давно новый вид туризма - bleisure-путешествия. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном агентством "Аэроклуб",

Данный термин является производным от английских слов business (дело) и leisure (досуг). Он обозначает совмещение деловой поездки с путешествием. Например, сотрудник едет в служебную командировку, и по своему желанию продлевает пребывание в том городе, куда его направили по работе, пишет "Российская газета".

Эксперты поясняют, что популярность такого вида туризма связана с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов, которые предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать новые места.

Многие зарубежные компании, работающие в России, внедряют такой формат отдыха в качестве поощрения для сотрудников. Чаще всего свои деловые поездки по России продлевают сотрудники компаний, работающих в сфере добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики.

Пользуются bleisure-путешествиями и работники автомобилестроения, фармацевтический компаний и фирм, занимающихся продажей товаров широкого ассортимента.

Самый популярный для формата bleisure российский город - это Москва, на втором месте - Санкт-Петербург. Также командировочные любят задерживаться во Владивостоке, Хабаровске, Омске, Красноярске, Нижним Новгороде. Среди зарубежных городов спросом пользуются Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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