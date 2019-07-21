2019-07-21T08:21:26+03:00
Политика

Открытие избирательных участков на выборах в Верховную Раду Украины 2019: стартовали досрочные парламентские выборы

По их итогам будет сформировал девятый созыв
Мария ИГНАТЬЕВА
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Открытие избирательных участков на выборах в Верховную Раду Украины 2019: стартовали досрочные парламентские выборыОткрытие избирательных участков на выборах в Верховную Раду Украины 2019: стартовали досрочные парламентские выборыФото: REUTERS
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В воскресенье, 21 июля в 8:00 по местному времени открылись избирательные участки на выборах в Верховную Раду Украины 2019 года. Помимо этого, голосование состоится в консульских учреждениях в многомандатном заграничном избирательном округе. Завершится голосование в тот же день вечером. Предварительные итоги огласят в 20:00.

По действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают в многомандатном избирательном округе по спискам политических партий, еще столько же - по одномандатным избирательным округам.

Половину мест в Раде получат представители тех партий, которые преодолеют 5%-й проходной барьер. Вторую половину составят депутаты, избранные в мажоритарных округах.

Напомним, что очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года. Однако Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о роспуске парламента восьмого созыва. На следующий день, 21 мая, он издал указ о назначении досрочных выборов.

Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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