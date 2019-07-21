2019-07-21T09:40:05+03:00
Общество

Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейских

Об их состоянии не сообщается [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейскихВо Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейскихФото: REUTERS
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Во Франции продолжаются беспорядки с участием «желтых жилетов». Активнее всего протестанты сейчас ведут себя в Монпелье на юге страны. Участники 36-й манифестации встуцпилывв в стычку с полицейскими, в итоге трое представителей закона пострадали.

По данным агентства France Press, в марше приняли участие порядка 600 «желтых жилетов» и около 50 представителей движения антиглобалистов. Как минимум одного из участников задержали. По ходу движения некоторые протестанты переворачивали и поджигали мусорные баки, били стекла в магазинах и на остановках.

При каких обстоятельствах пострадали полицейские не уточняется. Об их состоянии информации тоже нет.

Помимо Монпелье «желтые жилеты» выходят на улицы Лиона и столицы Франции. Однако там протесты проходят без пострадавших ни со стороны протестантов, ни со стороны полиции.

Желтые жилеты на марше против жестокости полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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