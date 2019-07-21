Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейских
Во Франции продолжаются беспорядки с участием «желтых жилетов». Активнее всего протестанты сейчас ведут себя в Монпелье на юге страны. Участники 36-й манифестации встуцпилывв в стычку с полицейскими, в итоге трое представителей закона пострадали.
По данным агентства France Press, в марше приняли участие порядка 600 «желтых жилетов» и около 50 представителей движения антиглобалистов. Как минимум одного из участников задержали. По ходу движения некоторые протестанты переворачивали и поджигали мусорные баки, били стекла в магазинах и на остановках.
При каких обстоятельствах пострадали полицейские не уточняется. Об их состоянии информации тоже нет.
Помимо Монпелье «желтые жилеты» выходят на улицы Лиона и столицы Франции. Однако там протесты проходят без пострадавших ни со стороны протестантов, ни со стороны полиции.
Желтые жилеты на марше против жестокости полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU