СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-21T09:40:05+03:00

Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейских Фото: REUTERS

Об их состоянии не сообщается [видео]

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Во Франции продолжаются беспорядки с участием «желтых жилетов». Активнее всего протестанты сейчас ведут себя в Монпелье на юге страны. Участники 36-й манифестации встуцпилывв в стычку с полицейскими, в итоге трое представителей закона пострадали.

По данным агентства France Press, в марше приняли участие порядка 600 «желтых жилетов» и около 50 представителей движения антиглобалистов. Как минимум одного из участников задержали. По ходу движения некоторые протестанты переворачивали и поджигали мусорные баки, били стекла в магазинах и на остановках.

При каких обстоятельствах пострадали полицейские не уточняется. Об их состоянии информации тоже нет.

Помимо Монпелье «желтые жилеты» выходят на улицы Лиона и столицы Франции. Однако там протесты проходят без пострадавших ни со стороны протестантов, ни со стороны полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721428" frameborder="0"></iframe> Желтые жилеты на марше против жестокости полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU